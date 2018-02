MECI NEBUN in Belgia: Anderlecht a castigat cu Mouscron, dupa o partida cu 8 GOLURI! Rotariu, doua pase de gol

Meci nebun in Belgia. Anderlecht a castigat partida cu Mouscron, scor 5-3.

Anderlecht a condus cu 4-0, dar a tremurat pe final. Morioka a deschis scorul in minutul 26 pentru Anderlecht, iar Teodorczyk a majorat diferenta in minutul 2 al prelungirilor primei reprize, din penalty. Dupa pauza, acelasi Teodorczyk a mai marcat de doua ori (min. 57, min. 61), insa oaspetii au inceput sa revina.

Awoniyi a redus din diferenta in minutul 70, din pasa lui Rotariu. Van Durmen a marcat si el in minutul 72, iar Mezague a marcat pentru 3-4 in minutul 84, tot din pasa romanului Rotariu. In minutul 90+2, Morioka a reusit si el "dubla" si a stabilit scorul final.

Rotariu a fost integralist pentru Mouscron, in timp ce Chipciu a intrat in minutul 63, intr-un moment in care Anderlecht conducea cu 4-0.