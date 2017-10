Mbappe scrie ISTORIE la doar 18 ani! De azi e OFICIAL: recordul stabilit de tanarul atacant

Kylian Mbappe a intrat in istorie.

Pustiul in varsta de 18 ani luat de la PSG de la Monaco, sub forma de imprumut pentru acest sezon, a devenit cel mai tanar jucator nominalizat la Balonul de Aur.

La doar 18 ani si 9 luni, Mbappe este in mod oficial cel mai tanar fotbalist pus de francezii de la France Football pe lista jucatorilor care merita trofeul. Pana in acest moment, recordul era detinut de Michael Owen care a si castigat Balonul de Aur la 22 de ani.

PSG l-a luat pe Mbappe de la AS Monaco in aceasta vara, sub forma de imprumut. In vara urmatoare, PSG va achita 180 de milioane de euro pentru un transfer definitiv.

VEZI AICI LISTA COMPLETA