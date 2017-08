Mbappe s-a accidentat la primul meci din campionat! Ce sanse mai are sa plece de la Monaco

Atacantul francez, Kylian Mbappe, s-a accidentat in meciul impotriva lui Toulouse.

AS Monaco a pierdut un jucator cheie inca de la inceputul sezonului. In primul meci al campionatului, Monaco s-a impus cu scorul de 3-2 in fata lui Toulouse, dar Mbappe s-a accidentat la genunchi si a fost schimbat in minutul 74 cu Allan Saint-Maxim.

Atacantul lui AS Monaco a jucat 40 de meciuri pentru clubul sau si valoreaza 177 de milioane de euro. In acest caz, Real Madrid ar lua un jucator cotat la 4.5 milioane de euro pe meci.

Jurnalisitii francezi spun ca Monaco ar ridica suma la 194 de milioane de euro pentru ca si Barcelona ar putea deveni interesata de atacant, dupa transferul lui Neymar la PSG. Mbappe ar putea astfel lua titlul de cel mai scump jucator "adolescent" si l-ar detrona pe Anthony Martial de la Manchester United.