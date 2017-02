Maradona, noul ambasador FIFA, scandal cu un reporter in Madrid: "Iti sparg nasul, te distrug!"

Maradona va fi in tribunele stadionului Bernabeu in aceasta seara, la meciul dintre Real Madrid si Napoli. Rezumatele UEFA Champions League sunt in seara asta la Sport.ro, ora 23:50

Maradona a provocat un scandal astazi in Madrid, inaintea meciului de Champions League la care va asista de la oficiala.

Noul ambasador FIFA a s-a luat de un reporter spaniol, pentru ca nu i-a placut o intrebare.

Reporterul s-a plans ca Maradona l-a imbrancit, lucru care l-a scos si mai mult din sarite pe fostul superstar argentinian.

"Daca iti dau una, iti sparg nasul. Daca ne luam la bataie acum, parte in parte, te distrug", a urlat Maradona la jurnalist.

Real Madrid - Napoli se joaca in aceasta seara, de la 21:45, in optimile UEFA Champions League. Rezumatul va fi la Sport.ro, ora 23:50.

Fifa ambassador, Diego Maradona, to reporter in Madrid: "if I hit you, you will lose your nose..if I fight you one-on-one, I'll destroy you"