MAGIE! Goluri superbe reusite de Coutinho si Neymar pentru Brazilia! Cursa nebuna de 60m a starului Barcelonei

Coutinho si Neymar au reusit doua bijuterii pentru Brazilia in victoria cu Paraguay.

Brazilia conduce in grupa de calificare pentru Mondial, dupa ce a invins-o categoric pe Paraguay in ultimul meci.



3-0 s-a terminat partida de marti noapte, in care Coutinho, Neymar si Marcelo au reusit sa marcheze.



Starul lui Liverpool si jucatorul Barcelonei au reusit doua bijuterii de goluri.

VEDETI AICI GOLURILE VIDEO