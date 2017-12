"Ma va deranja daca va merge la Real Madrid" Iniesta nici nu vrea sa auda de transferul fostului coechipier Neymar

Andres Iniesta, unul dintre veteranii Barcei, nu vrea sa auda de un transfer al fostului coechipier Neymar la Real Madrid.

Neymar a parasit-o pe Barcelona in aceasta vara si a ales sa semneze cu PSG, devenind cel mai scump transfer din istoria fotbalului mondial.

Potrivit Mundo Deportivo, Andres Iniesta s-a declarat "impotriva" unei treceri a brazilianului la Real Madrid, mutare vehiculata tot mai des in ultima vreme.

"Se poate intampla orice in fotbal. Am vazut de multe situatii care erau imposibile si au devenit posibile. Daca Neymar va merge la Real Madrid? Ma va deranja acest lucru, pentru ca in meciurile directe o sa fim rivali, dar nu-mi fac griji acum", a spus el.

De asemenea, Iniesta a vorbit si de eventualele veniri ale lui Coutinho si Yerry Mina in iarna.

"Coutinho si Mina in ianuarie? Cred ca vor fi niste transferuri foarte bune si ne vor intari cat mai bine. Cei doi vor fi doua transferuri importante pentru noi", a adaugat el.

Barcelona va face o oferta pentru starul lui Liverpool, Philippe Coutinho. Catalanii vor oferi 135 de milioane de euro pentru mijlocasul brazilian in varsta de 25 de ani. De asemenea, oficialii clubului vor pregati 10 milioane pentru fundasul columbian, Mina de la Palmeiras.