Laude pentru Stanciu: "Un debut aproape perfect!" Ce scrie presa ceha dupa debutul romanului la Sparta

Nicolae Stanciu a debutat cu gol pentru Sparta Praga intr-un meci oficial.

Stanciu, cel mai scump transfer din istoria campionatului ceh, a contribuit din plin la victoria Spartei Praga in partida cu Slovan Liberec, scor 2-0. Romanul a marcat un gol si a avut un meci "aproape perfect" apreciaza presa ceha.

"Stanciu a avut un debut aproape perfect. I-au trebuit doar cinci minute pentru a inscrie si a aratat de ce a fost cel mai scump jucator transferat vreodata in Belgia", a scris Tyden, in timp ce jurnalistii de la Aktualne au notat: "Mijlocasul roman, cel mai costisitor transfer din prima liga ceha, a aratat imediat de ce e in stare".



Stanciu a fost transferat de Sparta Praga de la Anderlecht in aceasta iarna.