La un pas de tragedie! S-a prabusit tribuna, sunt 40 de raniti! Ce s-a intamplat

Imagini teribile la arabi, unde a cedat o tribuna si 40 de oameni au fost raniti. Pana acum n-a fost raportat niciun deces.

Tribuna a cedat si sute de fani au cazut pe pista. In total, 40 de oameni au fost raniti, dar arabii anunta ca toti sunt in afara pericolului. Ambulantele au facut fata cu greu situatiei de criza. Incidentul s-a petrecut in Kuweit, unde Oman si Emiratele Arabe Unite au jucat finala Cupei Golfului.



Oman s-a impus cu 5-4 la penaltyuri si a cucerit al 2-lea trofeu din istorie.