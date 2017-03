La 9 luni de la victoria istorica cu Anglia de la Euro, Islanda s-a trezit intr-un moment incredibil

Victoria cu Anglia de la Euro a fost cea mai fericita noapte din istoria Islandei.

Efectele acelui meci se vad abia astazi, cand medicii din Islanda anunta un fenomen neasteptat.



In luna martie a acestui an a fost inregistrat un numar record de nou-nascuti, chiar la 9 luni de la partida care va intra in istoria tarii, scrie Independent.



Jurnalistii islandezi se amuza acum si se intreaba daca toti baietii care se vor naste in aceasta perioada vor primi numele eroilor de la Euro.