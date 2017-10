Keseru, dubla pentru Ludogorets! Romanul nu mai marcase de de o luna si jumatate

Claudiu Keseru a marcat din nou pentru Ludogorets.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva! Bate Cupa! Marti si miercuri la PRO X, de la 20:30: Sepsi OSK - CSU Craiova si Sanatatea Cluj - Steaua

Atacantul roman a deschis scorul in meciul cu Etar, ultima partida a etapei a 13 din campionatul Bulgariei. Keseru a inscris in minutul 24, aceasta fiind prima sa reusita dupa o pauza de o luna si jumatate. Internationalul roman a punctat si in repriza a doua, reusind "dubla" in minutul 59.



Keseru avea pana acum patru goluri marcate pentru Ludogorets in aceasta editie de campionat.



Inaintea partidei, Ludogorets era lider in Bulgaria, cu 30 de puncte. Etar se afla pe locul 12, cu 12 puncte.