Kaka s-a intors ACASA: AC Milan i-a propus functia de director sportiv! Reactia legendei care a plecat de pe San Siro pe 65 mil €

Kaka si-a facut aparitia aseara la meciul fostei sale echipe impotriva celor de la Austria Viena.





Brazilianul a intrat pe teren la pauza meciului si a defilat pe teren salutand publicul de pe San Siro. AC Milan s-a impus cu scorul de 5-1, acelasi rezultat care s-a inregistrat si in partida tur.

Tot aseara, fosta legenda a Milanului a primit functia de director sportiv al clubului din partea directorului executiv Marco Fassone.

"Am vorbit cu Fassone, inca nu m-am decis daca sa mai joc sau nu. A deveni director la AC Milan este ceva special pentru mine.", a spus Kaka pentru Corriere dello Sport.

Fost jucator si la Real Madrid, Kaka este liber de contract din octombrie, dupa despartierea de Orlando City.

Acesta a fost vandut de AC Milan in vara lui 2009 la Real Madrid pe suma de 65 de milioane de euro. De asemenea, el a venit sub forma de imprumut la Milan in sezonul 2013-2014.

Brazilianul in varsta de 35 de ani a castigat un titlul in Seria A in 2004 si o Liga a Campionilor in 2007.