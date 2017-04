OFICIAL! Real Madrid si Barcelona pot sa-si ia adio de la el! Juventus i-a prelungit contractul lui Dybala pe 5 ani!

Paolo Dybala si-a prelungit contractul cu Juventus la 48 de ore dupa ce a marcat doua goluri in victoria torinezilor, 3-0 cu Barcelona, in Champions League.

Dybala va mai sta inca cinci ani la Torino, pana in 2022, a anuntat campioana Italiei, pe site-ul oficial.

Fotbalistul de 23 de ani a fost curtat chiar de Barcelona, pentru un contract din vara, insa a preferat sa ramana alaturi de clubul pentru care a semnat in 2015. Adus pe 32 de milioane de euro de la Palermo, Dybala s-a impus net in atacul celor de la Juventus, fiind in egala masura golgheterul echipei, cu 39 de goluri, si omul cu cele mai multe pase decisive in ultimele 18 luni. De asemeana, Dybala este jucatorul din echipa lui Allegri care si-a creat cele mai multe sanse de gol (137) si si-a deposit de cele mai multe ori adversarul direct prin dribbling (178).

Atacantul argentinian va avea un salariu de 7,5 milioane de euro pe sezon si i-a adus in conturi fostei sale echipe, Palermo, un bonus de opt milioane de euro.

“Evolutia stelara din sezonul trecut este cea care l-a propulsat la cel mai inalt nivel, dar sezoanele care vor urma in tricoul alb-negru il vor trimite cu adevarat in stratosfera fotbalului mondial. Asistam la maturizarea lui Dybala in tricoul lui Juventus si fiecare evolutie a lui in acest an a fost pur si simplu spectaculoasa”, scriu reprezentantii lui Juve pe site-ul official, in stirea care anunta noua intelegere parafata.