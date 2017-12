Jucatorii regreta despartirea de Cosmin Olaroiu! Mesaj emotionant transmis romanului: "Multumesc tatalui care m-a invatat sa joc fotbal!"

Cosmin Olaroiu a fost demis de Shabab Al Ahli dupa sapte rezultate de egalitate consecutive. Tehnicianul roman antrena echipa din Dubai de patru sezoane.



Jucatorii regreta despartirea de Olaroiu. Majed Hassan, mijlocas defensiv la Shabab Al Ahli, a postat un mesaj emotionant pe Twitter.

"Ii multumesc tatalui care m-a invatat cum sa joc fotbal si cum sa ma bat pentru a urca pe podiumul campionilor. Ii multumesc omului care m-a invatat sa ma straduiesc permanent si niciodata sa nu renunt la un vis pana nu devine realitate. Tu vei fi mereu cel mai bun in toate si mereu vei fi cel mai bun in inima mea", a scris Majed pe Twitter.

#شكراً_كوزمين

شكراً للأب الذي علمني كيف ألعب كرة القدم وكيف أقاتل لكي أكون على المنصة بطل ، شكراً لمن علمني أن أطمح للقمة دائماً وأن لا أستيقظ من حلمي إلا عندما يصبح واقعاً ، ستبقى الأفضل في كل شيء وستبقى في قلبي الأفضل ❤ pic.twitter.com/CsKS5YlWjo — ماجد حسن (@mayed88) December 4, 2017



Majed Hassan a jucat sub comanda lui Olaroiu in ultimii patru ani si a castigat doua titluri de campion si a ajuns in finala Ligii Campionilor Asiei.