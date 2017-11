"IT'S OVER!" Anuntul de ultima ora facut de belgieni: viitorul lui Stanciu a fost stabilit! Ce variante are romanul din iarna

Stanciu nu va mai continua la Anderlecht. O anunta presa belgiana care informeaza ca decizia a fost deja luata in cercurile de conducere ale clubului.

"It's over! (n.red. S-a terminat)", scriu cei de la voetbal24.be, care noteaza ca desi un anunt oficial va fi facut dupa data de 5 decembrie, decizia in privinta lui Stanciu a fost luata. Impresarul jucatorului a declarat ca va merge in Belgia la inceptului lunii urmatoare pentru a discuta cu sefii lui Anderlecht, insa se pare ca acestia s-au lamurit deja.

Publicatia belgiana mai scrie ca Anderlecht are acum doua variante in ceea ce-l priveste pe roman: il vinde pe o suma mult mai mica decat cea pentru care l-a transferat sau il imprumuta.

Stanciu i-a costat 10 milioane de euro pe belgieni.