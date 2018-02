Invazia vikingilor! Fabulos: 20% din populatia Islandei merge la Mondialul din Rusia. Cati fani iau drumul turneului final

Islanda, o tara cu o populatie de 348.000 de suflete, se afla in fata primei sale participari la un turneu final de Campionat Mondial. Surpriza de la EURO 2016, micuta nationala va avea parte de o sustinere uriasa in Rusia.

Potrivit presei de la Reykjavik, peste 66.000 de cetateni islandezi si-au manifestat intentia de a achizitiona bilete pentru meciurile Islandei la Mondialul de la vara.

Islanda va face parte din grupa D, din care mai fac parte Argentina, Nigeria si Croatia.

Capitala Islandei, Reykjavik, are in jur de 120.000 de locuitori.

Berglind Asgeirsdottir, ambasadorul Islandei la Moscova, a spus: "Cooperam cu autoritatile ruse pentru ca cetatenii islandezi sa poata participa la meciurile de la turneul final in deplina siguranta. Doar ganditi-va: 20% din populatia tarii a depus cereri pentru bilete! Este un interes urias! Suntem mandri ca vom participa la acest turneu si ca suntem cea mai mica tara din istoria Mondialelor de fotbal".

