Noua senzatie a lui Zidane a scris istorie la MACELUL cu Sevilla! Ce a reusit pustiul de 19 ani al Realului

Fundasul dreapta Achraf Hakimi, a devenit primul jucator din Maroc care a inscrie pentru Real Madrid.





Cu Dani Carvajal suspendat, Achraf a inceput titular partida cu Sevilla si a marcat golul cu numarul 5 dupa un contraatac alaturi de Ronaldo si Benzema. Real Madrid s-a impus cu scorul de 5-0 prin golurile lui Ronaldo ( 2 goluri), Nacho, Kroos si Achraf.

Fundasul dreapta in varsta de 19 ani a bifat 4 partide din postura de titular in acest sezon de LaLiga si 2 meciuri in Liga Campionilor. Acesta pare sa fie o solutie cat mai buna pentru Zidane, dupa ce medicii au descoperit anumite probleme cardiace la titularul postului fundas dreapta, Dani Carvajal.

Jucatorul marocan si-a inceput cariera la juniorii lui Real Madrid in 2015, iar in luna iulie a fost promovat la prima echipa de catre Zinedine Zidane.