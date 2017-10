Independenta Cataloniei a fost proclamata de Parlament! Reactia imediata a Spaniei! Ce se intampla cu Barca

Decizia istorica a fost luata astazi!

Parlamentul catalan a declarat vineri in favoarea independentei Cataloniei. Spaniolii de la Marca scriu insa ca acest lucru nu inseamna ca echipele din aceasta regiune vor fi afectate - procesul este unul de durata daca luam in clacul alte situatii in care independenta a fost recunoscuta, lucru care nu nu s-a intamplat cu Catalonia.

FC Barcelona a anuntat deja prin vocea presedintelui clubului ca isi doreste sa joace in continuare in La Liga. Iar intrarea in fotbal a fotbalului din regiune depinde de FIFA iar acesta este un proces care poate dura si pana la 6 ani!

Parlamentul catalan adopta o rezolutie care proclama infiintarea Republicii catalane

Membrii Parlamentului regional al Cataloniei au adoptat vineri - cu 70 de voturi la zece si doua abtineri - o motiune prin care infiinteaza Republica catalana, relateaza The Associated Press. Opozitia a parasit hemiciclul, in semn de protest, inainte de vot

Spania se opune eforturilor in vederea independentei, iar Guvernul regional de la Madrid pregateste masuri prin care sa preia controlul asupra acesteo regiuni din nord-estul tarii.

Nicio tara nu si-a exprimat sustinerea fata de efortul secesionist. Rezolutia indeamna la lansarea unui proces de independenta care include redactarea unor noi legi si deschiderea unor negocieri ”pe picior de egalitate” cu autoritatile spaniole in vederea stabilirii unei cooperari.

Senatul spaniol aproba plasarea sub tutela a Cataloniei



Senatorii spanioli au aprobat fara vreo surpriza - cu 214 la 47 voturi si o abtinere - cererea Guvenului spaniol de a aplica prevederile articolului 155 al Constitutiei, care permite statului sa preia controlul asupra unei comunitati autonome ”daca nu-si respecta obligatiile impuse de Constitutie sau alte legi”, relateaza Le Figaro si The Associated Press.

Majoritatea senatorilor i-au acordat astfel premierului spaniol Mariano Rajoy puterea sa aplice masuri fara precedent, inclusiv destituirea presedintelui separatist al Cataloniei Carles Puigdemont si cabinetului acestuia. Senatul spaniol il autorizeaza totodata pe Rajoy sa plaseze sub tutela Parlamentul catalan.O sedinta a Consiliului de Ministri urmeaza sa aiba loc vineri seara.

Acest vot a avut loc imediat dupa ce Parlamentul catalan a declarat independenta regiunii si infiintarea unui nou ”stat independent sub forma unei republici”, in urma unui vot boicotat de catre deputatii opozitiei.

In rezolutie, Executivul catalan este indemnat sa negocieze recunoasterea acestui stat in strainatate, in pofida faptului ca nicio tara nu si-a exprimat sustinerea fata de separatisti. Guvernul spaniol urmeaza sa decida cum si când va aplica aceste masuri.

Madridul a subliniat ca este vorba despre niste masuri temporare vizând sa restaureze legalitatea in aceasta regiune din nord-estul Spaniei, un motor economic al regatului.

Sursa: News.ro