INCREDIBIL | Un suporter englez, arestat dupa ce A URINAT in sticla de apa a portarului advers! S-a intamplat la meciul din ultima etapa

Scene incredibile petrecute la meciul din ultima etapa din liga a doua.

Un suporter al celor de la Middlesbrough a fost arestat dupa ce a fost acuzat ca a urinat in sticla de apa a portarului advers.

Ce s-a intamplat mai exact? Un fan al lui Middlesbrough a intrat pe teren si "a furat" o sticla de apa lasata langa poarta de Alex Smithies, portarul lui QPR. Sticla a ajuns in tribune unde un fan a urinat in recipient inainte de a-l arunca inapoi, in spatele portii. Suporterul care a facut acest gest incalificabil a fost identificat cu ajutorul inregistrarilor oferite de camerele video si a fost arestat.

Fanul teribilist a fost ridicat de politisti, iar luna viitoare se va prezenta in fata instantei pentru a da explicatii.

Middlesbrough a castigat meciul din deplasarea de la QPR, scor 3-0.

sursa foto: The Telegraph