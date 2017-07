Incident halucinant in Turcia: Fatih Terim si-a luat bodyguarzii si a batut 5 oameni

Fatih Terim este personaj principal intr-un scandal incredibil. Selectionerul Turciei este acuzat ca a vatamat 5 persoane, dupa ce a intervenit in forta alaturi de bodyguarzii sai.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Presa din Turcia scrie ca selectionerul echipei nationale a parcurs 300 de kilometri alaturi de garzile sale de corp pentru o reglare de conturi. Antrenorul de 63 de ani le-ar fi ordonat bodyguarzilor sa le aplice o corectie unor patroni de restaurant.

Hurriyet scrie ca scandalul a fost iscat in urma unei neintelegeri dintre Ahmet-Baran Cetin, ginerele lui Fatih Terim, si Selahattin Aydogdu, fost presedinte la Adana Demirspor. Cei doi sunt patronii unor restaurante aflate unul langa celalalt.



Jurnalistii turci scriu ca Cetin si Aydogdu s-au certat dintr-un motiv nu foarte clar, iar Fatih Terim a intervenit pentru a-si apara ginerele.

Pentru a-i face dreptate ginerelui sau, Terim si-a luat bodyguarzii si a mers in orasul Alacati, unde le-a ordonat acestora sa imparta lovituri in stanga si in dreapta.

Politia turca deruleaza in acest moment o ancheta.