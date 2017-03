Imagini rusinoase la un meci de juniori: parintii s-au batut ca in ringul de MMA, chiar sub ochii copiilor VIDEO

Un meci de juniori din Spania a dus la o bataie generala intre parinti la marginea terenului.

Imaginile vin din Spania, de la un meci de juniori din campionatul regional, intre Alaro si Collerense.

Parintii au trait la intensitate maxima partida, iar la un moment dat tensiunea s-a transformat intr-o bataie generala.

Pentru cateva secunde, haosul a fost de nedescris. Barbatii isi carau pumni, femeile tipau, si toata scena sub ochii pustilor din teren.

Comportamentul parintilor la meciurile juniorilor este analizat cu mare atentie in Olanda. In urma cu cativa ani, in urma unei tragedii - mai multi juniori au omorat in bataie un arbitru - federatia olandeza a venit cu recomandarea ca parintii care nu isi pot stapanii emotiile in tribuna sa nu mai asiste la meciuri, pentru ca tensiunea creata de ei influenteaza si comportamentul copiilor in teren.