Imagini fantastice la Chisinau! Un ultras si-a dus iubita pe stadion s-o ceara in casatorie! Ce s-a intamplat

N-am stiut ca sunt ultrasi si peste Prut, la moldoveni. Pana azi. Nu s-a intamplat nimic rau. Ba, din contra!

Un lider al galeriei Zimbrului Chisinau si-a dus iubita, noaptea, pe stadion. Acolo asteptau alti suporteri.

La un semn, acestia au aprins zeci de torte in tribuna. A fost momentul in care fanul a ingenuncheat in fata iubitei si a cerut-o de sotie.