Imagini fa-bu-loa-se! Egiptenii luat-o razna dupa ce Salah i-a calificat la Mondial cu un gol in minutul 95, dupa 27 de ani de asteptare

Egiptul si-a asigurat locul la Mondiale, dupa ce a castigat grupa E a calificarilor africane. Salah a adus victoria impotriva Congo cu un gol in minutul 90+5, din penalty.

Mohamed Salah, atacantul lui Liverpool, si-a calificat tara la Mondialul din Rusia. Acesta a inscris golul decisiv al victoriei impotriva Congo, scor 2-1, in minutul 90+5, dintr-un penalty.

Dupa 5 meciuri, Egiptul are 12 puncte, in timp ce ocupanta locului secund, Uganda, are 8. Uganda nu mai poate ajunge Egiptul, avand un singur meci ramas de disputat.

Locurile 3 si 4 in grupa E sunt ocupate de Ghana si Congo.

O alta nationala africana calificata in Rusia este Nigeria, care are 13 puncte in grupa B. Zambia are 7, Camerun 6, iar Algeria doar unul.

Egiptul nu se mai calificase la un Mondial din 1990.