Imagini DRAMATICE la finala Cupei Golfului! O tribuna s-a PRABUSIT dupa ultimul penalty: peste 40 de raniti! VIDEO

Oman a castigat la penalty-uri finala Cupei Golfului.

Nationala Omanului a reusit sa castige la penalty-uri Cupa Golfului in fata Emiratelor Arabe Unite cu scorul de 6-5. In timpul regulamentar, scorul a fost 0-0 in finala ce a avut loc in Kuweit. Oman a eliminat chiar in primul tur marea favorita, Kuweit, cea care a castigat de 10 ori trofeul. Oman a eliminat apoi si Arabia Saudita.

Bucuria din final a celor din Oman a fost oprita dupa ce gardul unei platforme a stadionului Sheikh Jaber al Ahmad a cedat si mai multe persoane s-au prabusit! Conform Federatiei din Kuweit, peste 40 de persoane au suferit rani minore in urma incidentului.