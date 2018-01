Imaginea inceputului de an: cum a ajuns Neymar sa isi celebreze golul in felul asta! VIDEO

PSG s-a calificat in semifinalele Cupei Ligii, dupa ce a trecut cu 2-0 de PSG

Neymar a fost eroul lui PSG in meciul cu Amiens. In minutul 53, brazilianul a fost faultat in careu si a obtinut un penalty, la scorul de 0-0. Tot el l-a transformat, si si-a celebrat golul intr-un mod neobisnuit.

Rabiot a marcat pentru 2-0, in minutul 78, iar PSG s-a calificat in semifinalele Cupei Ligii, unde o va intalni pe Rennes, la finalul acestei luni.

Monaco se bate cu Montpellier in cealalta semifinala.