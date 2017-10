Il mai tii minte pe Kakha Kaladze? Ce a ajuns sa faca fostul fundas georgian al Milanului la 39 de ani

Fostul fotbalist Kakha Kaladze a fost ales primar al orasului Tbilisi.

Fostul fotbalist Georgian Kakha Kaladze, in varsta de 39 de ani, a fost ales in functia de primar al orasului Tbilisi, conform rezultatelor anuntate duminica.

Kaladze a obtinut, dupa numaratoarea realizată la 737 de sectii de votare din Tbilisi, 51.06% din totalul voturilor. Contracandidatii sai, independentul Aleksandre Elisasvili, Zaal Udumashvili (Miscarea Nationala Unita) si Elene Hostaria (Georgia Europeana) au obtinut 17,47 la suta, 16,53 la suta si, respectiv, 7,13 la suta, conform agenda.ge, care scrie ca rezultatele sunt preliminare.

L’Equipe noteaza ca, potrivit unei surse oficiale, Kaladze a obtinut 51 la suta din voturi dupa numararea tuturor sufragiilor.

Kaladze a fost component al echipei AC Milan in perioada 2001-2010 si a castigat cu echipa italiana de doua ori Liga Campionilor. El a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Dinamo Tbilisi, Dinamo Kiev si Genoa.

A fost international georgian in perioada 1993-2011, in primii trei ani la juniori si tineret. Pentru prima reprezentativa a Georgiei, Kaladze a jucat in 83 de meciuri si a inscris un gol.

Are in palmares cinci titluri nationale si patru Cupe ale Georgiei obtinute cu Dinamo Tbilisi, trei titluri in Ucraina si o Cupa castigate cu Dinamo Kiev, dar si opt trofee obtinute cu AC Milan: Serie A, Cupa Italiei, Supercupa Italiei, Liga Campionilor de doua ori, Supercupa Europei de doua ori si Campionatul Mondial al Cluburilor.

In perioada 2001 – 2011, Kaladze a fost desemnat de cinci ori fotbalistul georgian al anului.

In 2012, Kakha Kaladze s-a retras din activitatea sportiva si a intrat in politica. In octombrie 2012 el a devenit ministru al Energiei si vicepremier, functii din care a demisionat in iulie 2017, pentru a candida la primaria orasului Tbilisi.