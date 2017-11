"Il asteptam pe Neymar la noi!" Anunt BOMBA facut de Sergio Ramos! Ce a declarat capitanul Realului

Sergio Ramos il asteapta pe Neymar la Real Madrid.

Capitanul celor de la Real Madrid a declarat ca este un loc disponibil in echipa pentru fostul jucator de la Barcelona, Neymar.

Jucatorul in varsta de 25 de ani s-a transferat la PSG pe suma de 222 de milioane de euro si a devenit cel mai scump transfer din istoria fotbalului.

Potrivit jurnalistilor din Franta, Neymar nu are o relatie foarte buna cu tehnicianul spaniol Unai Emery si nu ar spune 'nu' unei mutari.

Intrebat de Neymar, Sergio Ramos a declarat pentru Cadena Ser : "Imi place sa joc alaturi de cei mai buni, iar Neymar este unul din ei. Usa este deschisa, il asteptam. De asemenea am o relatie buna cu el".



Brazilianul a marcat de 7 ori in 8 partide de campionat in acest sezon. Acesta a inscris de 4 ori si in Liga Campionilor pentru parizieni, acestia avand cel mai bun atac din Liga cu 17 reusite si niciun gol primit.