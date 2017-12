Situatie INCREDIBILA la Bayern! Un portar a fost chemat de la PENSIE ca sa apere in meciul cu Frankfurt! Cine i-a luat locul lui Neuer

Antrenorul cu portari al celor de la Bayern Munchen a fost nevoit sa intre in poarta la meciul cu Frankfurt.



Cu Neuer, Ulreich si pustiul Frucht accidentati, bavarezii l-au legitimat pentru partida de la Frankfurt pe antrenorul cu portari, Tom Starke.

Veteranul de 36 de ani a fost jucatorul lui Bayern in perioada 2012 - 2017. La finalul sezonului trecut acesta a decis sa se retraga, insa a ramas la club.

Tom Starke a bifat partida cu numarul 11 in tricoul lui Bayern Munchen si meciul cu numarul 100 in Bundesliga. Aseara , bavarezii s-au impus cu scorul de 1-0, gratie golului lui Vidal si raman pe primul loc in Bundesliga.

"Am aflat de pe teren ca Sven nu va putea juca. Sunt fericit ca am jucat meciul 100 in Bundesliga." , a spus Starke dupa finalul partidei.

Tom #Starke: "I found out during the warm up that Sven couldn't play. Of course I'm delighted to pay my 100th game." #SGEFCB pic.twitter.com/ZmkXLDmiSx — FC Bayern English (@FCBayernEN) December 9, 2017