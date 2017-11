Hartuire sexuala in cel mai inalt nivel din fotbal! "Mi-a pus mana pe fund!" Dezvaluiri incredibile

Inca un scandal monstru in care este implicat numele fostului presedinte FIFA!

Fostul portar al nationalei feminine de fotbal a SUA, Hope Solo, l-a acuzat pe Sepp Blatter de hartuire sexuala. Fostul presedintel al FIFA a catalogat acuzatiile drept "ridicole".

"Sepp Blatter m-a apucat de fund. A fost la ceremonia de decernare a Balonului de Aur din 2013, chiar inainte de a urca pe scena", a declarat Solo, intr-un interviu acordat cotidianului portughez Expresso.

La festivitatea de decernare a Balonului de Aur din 2013, Solo si Blatter au inmanat trofeul pentru cea mai buna jucatoare de fotbal americancei Abby Wambach.

Contactat de The Guardian, purtatorul de cuvant al lui Blatter a replicat: "Aceste acuzatii sunt ridicole".

Publicatia britanica a luat legatura si cu Solo, care a afirmat ca a fost socata de gestul lui Blatter.

"Am fost socata. A trebuit sa ma adun repede ca sa o prezint pe coechipiera mea care primea cel mai mare premiu din cariera si sa sarbatoresc cu ea acel moment, astfel ca mi-am mutat toata concentrarea pe Abby", a spus Solo, in varsta de 36 de ani.

Dubla campioana olimpica si campioana mondiala, Hope Solo are 202 selectii in nationala SUA, intre 2000 si 2016, si a fost considerata una dintre cele mai bune portarite din lume.

Cariera ei a luat sfarsit dupa ce a fost suspendata sase luni din nationala, pentru ca a criticat reprezentativa Suediei, in timpul Jocurilor Olimpice de la Rio. La 12 august 2016, Solo a afirmat ca SUA a jucat contra unei "echipe de lase", dupa ce americancele au fost eliminate de suedeze, scor 4-3, la loviturile de departajare, in sferturi la JO.

