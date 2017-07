Hagi, top 100 cei mai buni fotbalisti din istorie! Cristiano Ronaldo abia pe 5. Pe cat e Messi si cine e primul in TOP

Britanicii de la FourFourTwo l-au inclus pe Hagi in topul celor mai buni 100 de fotbalisti ai tuturor timpurilor.

Dupa ce fostul capitan al echipei nationale a Romaniei a fost inclus intre primii 50 de antrenori ai momentului, jurnalistii revistei Four Four Two l-au clasat pe Hagi pe locul 100 in topul celor mai buni fotbalisti din istorie. Hagi este singurul roman din acest clasament.

Britanicii amintesc despre evolutia lui Gica Hagi, plecat din Romania, unde a jucat pentru echipe precum Farul, Sportul si Steaua, si ajuns la formatiile de top din Spania, Real Madrid si Barcelona. Ulterior, Hagi a avut rezultate fabuloase la Galatasaray.

Punctul culminant al fostului jucator roman a fost marcat de Cupa Mondiala din 1994. "Romania a ajuns in sferturile de finala, datorita lui Hagi si a stangului sau magic", scriu englezii.

Pe primul loc al clasamentului se afla Diego Maradona, cu Lionel Messi si Pele completand podiumul.

Cum arata TOP 10 al celor mai buni fotbalisti din istorie, conform Four Four Two:



1. Diego Maradona

2. Lionel Messi

3. Pele

4. Johan Cruyff

5. Cristiano Ronaldo

6. Alfredo Di Stefano

7. Franz Beckenbauer

8. Zinedine Zidane

9. Ferenc Puskas

10. Ronaldo