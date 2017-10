Grupele pentru MONDIAL: Olanda isi joaca ultima sansa, Spania are meci decisiv pentru primul loc, iar Islanda il poate lasa acasa pe Mircea Lucescu! PROGRAMUL MECIURILOR

15:36

GRUPELE SI PROGRAMUL MECIURILOR



In grupa A, calificarea se decide in ultima etapa. Suedia si Olanda sunt despartite de trei puncte, si se vor intalni in meci direct pe 10 octombrie.

Elvetia si Portugalia se bat pentru primul loc in grupa B, iar Spania va cauta sa isi asigure locul de Mondial, in grupa G, la meciul de vineri cu Albania.

Turcia, echipa lui Mircea Lucescu, isi joaca prezenta la mondial vineri seara, pe teren propriu, cu Islanda.

**Iata mai jos situatia grupelor, programul meciurilor, dar si un clasament al locurilor secunde - sunt sanse foarte mari ca grupa noastra sa trimita o echipa la baraj.

GRUPA A

7 octombrie

Suedia - Luxemburg

Belarus - Olanda

Bulgaria - Franta

10 octombrie

Franta - Belarus

Luxemburg - Bulgaria

Olanda - Suedia

GRUPA B

7 octombrie

Feroe - Letonia

Andorra - Portugalia

Elvetia - Ungaria

10 octombrie

Ungaria - Feroe

Letonia - Andorra

Portugalia - Elvetia

GRUPA C

5 octombrie

Azerbaijan - Cehia

Irlanda de Nord - Germania

San Marino - Norvegia

8 octombrie

Cehia - San Marino

Germania - Azerbaijan

Norvegia - Irlanda de Nord

GRUPA D

6 octombrie

Georgia - Tara Galilor

Austria - Serbia

Irlanda - Moldova

9 octombrie

Moldova - Austria

Serbia - Georgia

Tara Galilor - Irlanda

GRUPA E

5 octombrie

Armenia - Polonia

Muntenegru - Danemarca

Romania - Kazahstan

8 octombrie

Danemarca - Romania

Kazahstan - Armenia

Polonia - Muntenegru

GRUPA F

5 octombrie

Anglia - Slovenia

Malta - Lituania

Scotia - Slovacia

8 octombrie

Lituania - Anglia

Slovacia - Malta

Slovenia - Scotia

GRUPA G

6 octombrie

Italia - Macedonia

Lichtenstein - Israel

Spania - Albania

9 octombrie

Albania - Italia

Israel - Spania

Macedonia - Lichtenstein



GRUPA H

7 octombrie

Gibraltar - Estonia

Bosnia - Belgia

Cipru - Grecia

10 octombrie

Belgia - Cipru

Estonia - Bosnia

Grecia - Gibraltar

GRUPA I

6 octombrie

Croatia - Finlanda

Kosovo - Ucraina

Turcia - Islanda

9 octombrie

Finlanda - Turcia

Islanda - Kosovo

Ucraina - Croatia

**Situalia locurilor secunde - nu se iau in calcul meciurile cu echipa de pe ultimul loc in grupa. Sunt sanse foarte mari ca grupa noastra sa trimita locul 2 la baraj.