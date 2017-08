Gest emotionant al unui jucator de la Barcelona! A fost printre primii care i-a ajutat pe ranitii atacului terorist de saptamana trecuta

Lucas Digne, fundasul francez al Barcelonei, a auzit atacul terorist de saptamana trecuta din casa sa.

Jucatorul catalanilor locuieste in Plaza Catalunya si a iesit repede pe strada cu apa si prosoape pentru a-i ajuta pe raniti. Din fericire, fundasul in varsta de 24 de ani se afla in casa atunci cand atacul a pornit, dar a auzit totul. Realizand ce s-a intamplat, acesta a iesit pe Las Ramblas si s-a alaturat oamenilor care ajutau victimele. Francezul nu a vrut sa faca declaratii despre acest incident.