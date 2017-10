GALERIE FOTO: Moda RETRO la Cupa Mondiala! Ce echipamente vor purta Spania, Germania, Argentina si Rusia in 2018

Mai multe echipe calificate la Mondialul din Rusia din 2018 si-au lansat noile echipamente de joc.



The Sun a publicat astazi imagini cu echipamentele in care vor juca nationalele sponsorizate de Adidas la Cupa Mondiala din Rusia.

Acestea au un aspect retro, inspirat din fotbalul anilor '90 si vor fi puse in vanzare luna viitoare.

Echipamentul Argentinei este foarte asemanator cu cel din 1993. Nationala Columbiei s-a inspirat de la modelul folosit in 1990, la fel ca si Germania, care a castigat in acel an turneul final.

Mexic a optat pentru modelul din 1994, iar Rusia pentru cel din 1988.

Nationala Spaniei e cu gandul la un nou titlul mondial. "Furia Roja" si-a prezentat echipamentele, care seamana cu cele din 2010, cand au castigat ultima data Campionatul Mondial.

Columbia:





Argentina:



Rusia:



Spania:



Belgia: