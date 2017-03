Gafa anului a acestui fotbalist: "Dedic golurile astea SOTIEI si IUBITEI mele... AOLEU!" Continuarea e geniala

Mohammed Anas, un jucator sud-african de la Free State Stars, a comis o eroare incredibila dupa meciul cu Ajax Cape town.

Acesta a marcat doua goluri in egalul 2-2 si a fost declarat omul meciului.

La interviul acordat la finalul partidei, Anas a gafat impardonabil: "As dori sa dedic aceste goluri sotiei si iubitei mele..."

Dupa ce si-a dat seama de eroare, acesta a revenit: "Aoleu... Te iubesc, nevasta! Te iubesc din adancul inimii mele"

Vedeti video mai jos:

VIDEO: Mohammed Anas just gave the greatest MoTM speech of all time, thanking both wife and girlfriend. (Via @clydegoal) pic.twitter.com/gXJ4ZwOtdg