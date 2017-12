FOTO: Daum, la puscarie! "Omul asta e idolul meu!" Fostul selectioner al Romaniei si-a gasit echipa! Unde va antrena

Christoph Daum le-a facut o surpriza unor detinuti de la un penitenciar din Germania.

Christoph Daum a mers sa viziteze inchisoarea din Herford, Germania, iar primii care au aflat viitoarea sa destinatie in fotbal au fost chiar detinutii.

"Merg sa antrenez in China, acolo unde mai sunt Capello, Lippi, Scolari, Schmidt si Magath. In fotbalul german sunt preferati in momentul asta antrenorii mai tineri. Jupp Heynckes este exceptia. Vreau sa pun umarul la dezvoltarea fotbalului chinez", a spus Daum.

Fostul selectioner al Romaniei s-a bagat la fotbal cu detinutii: "In momentul asta, ei nu pot ajunge pe stadioane, asa ca am venit eu la ei."

Daum a facut cunostinta cu un mare fan de-al sau.

Turcul Emre, un detinut de 22 de ani, mare fan Fenerbahce, il stie de pe vremea in care Daum castiga titluri cu Fener.

"Omul asta e un idol pentru mine", le-a spus turcul jurnalistilor de la Westfalen Blatt.

Christoph Daum a cucerit trei titluri in Turcia - unul cu Besiktas si doua cu Fenerbahce.