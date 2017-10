Fotbalul a aruncat cifele la gunoi! Mircea Lucescu, statistica incredibila: 70% posesie, 627-195 raportul paselor, 0-3 scorul final

Pasele nesfarsite nu mai sunt cheia succesului in fotbal. Turcia a avut mingea tot meciul, dar in final a piedut cu 3-0 in fata Islandei.

69-31% raportul posesiei, 627-195 raportul paselor, 553-143 raportul paselor reusite - statistica prezentata de UEFA la finalul meciului nu are nicio legatura cu scorul de pe tabela.

Turcia a fost invinsa cu 3-0 de Islanda, pe teren propriu, si nu mai are sanse sa prinda barajul.



Cu o etapa inainte de final, Turcia e pe 4, la trei puncte in spatele locului 2, ocupat in acest moment de Croatia.

Va fi o lupta in trei, pentru doua locuri. Islanda, Croatia si Ucraina sunt despartite de un singur punct.

In ultima etapa, Islanda are meci usor cu Kosovo, Turcia merge in Finlanda, iar Ucraina joaca acasa cu Croatia.