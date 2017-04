Fotbal in LACRIMI: Chape a jucat meciul cu Atletico Nacional, anulat dupa tragedia aviatica in care au murit 19 jucatori

Lacrimi si o victorie de suflet in Brazilia pentru cei 19 jucatori care au murit in accidentul de avion. Cu o echipa facuta peste noapte, Chape a castigat in fata fostului stelist Dayro Moreno.

Finala care nu s-a mai jucat in noiembrie a avut loc acum. Meciul a inceput cu un moment special in memoria celor 71 de oameni decedati in accidentul aviatic. Brazilienii de la Chape au castigat cu 2-1 in fata lui Atletico Nacional.



Fostul stelist Dayro Moreno joaca acasa in Columbia si i-a avut adversari pe brazilienii de la Chape.