FIFA a decis: Campionat Mondial cu 48 de echipe! Schimbarea uriasa pe care o pregateste Gianni Infantino

FIFA se gandeste sa uneasca turneul Under 17 cu cel Under 19, ultimele editii fiind castigate amandoua de Anglia in 2017.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo

In cadrul summitului ce a avut loc in Nigeria si Mauritania saptamana aceasta intre membri asociatiilor, presedintele FIFA, Gianni Infantino, si-a dezvaluit planurile pentru un Campionatul Mondial cu 48 de echipe participante! Momentan, este vorba despre un turneu la nivel de juniori prin contopirea a doua turnee - cel de la Under 17 cu cel de la Under 19.

Pe termen lung insa FIFA doreste un turneu final cu 48 de echipe si la seniori. De asemenea, FIFA si-a manifestat intentia de a organiza un Campionat Mondial cu 24 de echipe la feminin.

La nivel de juniori nu ar exista probleme logistice in organizarea unui turneu cu 48 de echipe, putand avea loc partide pe acelasi stadion in aceeasi zi.