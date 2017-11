Fernando Hierro, ca Mutu :) Legenda Realului a fost numit director sportiv in cadrul federatiei spaniole

Fernando Hierro a fost numit in functia de director sportiv in cadrul Federatiei Spaniole de Fotbal. Din nou.

Fostul capitan al Realului a mai ocupat aceasta perioada din 2007 pana in 2011. In acea perioada, nationala Spaniei a castigat Campionatul European din 2008 si pe cel Mondial din 2010.



Hierro a mai fost manager general la Malaga, apoi antrenor secund la Real Madrid. In 2016 i-a preluat pe cei de la Oviedo, echipa de care s-a despartit la finalul acelui sezon.