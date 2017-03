Fata nevazuta a fotbalului! Jucatorii sunt fortati sa ia medicamente: "Daca nu faceam injectii nu jucam"

Fostul sef al doctorilor de la FIFA face acuzatii grave.

Jiri Dvorak, fostul sef al medicilor de la FIFA, atrage atentia asupra unui aspect ce ar putea fi letal pentru jucatorii de fotbal. Cehul spune ca abuzul jucatorilor de calmante poate duce la urmari grave.

"A devenit ceva normal sa iei multe calmante, este total gresit. Pentru mine e un abuz de medicamente, este o treaba alarmanta", a spus Dvorak.

Problema cu aceste calmante este ca sunt medicamente legale, ce nu intra sub lupa comisiei anti-doping. Fostul fundas al Angliei, Danny Mills, spune ca problema calmantelor este una cunoscuta intre fotbalisti: "Am fost in multe vestiare si am vazut jucatori fortati sa ia calmante. Mills a jucat in cariera la Norwich, Charlton, Leeds, Middlesborough si City, si a bifat 19 selectii in nationala Angliei.

Singurul avantaj al jucatorilor de top este faptul ca sunt monitorizati de doctori specialisti, insa problema la ligile inferioare este una foarte grava! Jucatorii nu au ajutorul specialistilor si ajung la abuz de calmante.

50% din jucatori iau antiinflamatoare in fiecare zi!

Dvorak a monitorizat jucatorii intre 1998 si 2014 la toate turneele finale ale FIFA si a observat ca peste 50% dintre jucatori iau in fiecare zi calmante, de multe ori fortati de antrenori, pentru a scapa de accidentarile minore si pentru a putea fi folositi in meciurile importante.

Intrebati despre problema FIFA dar si federatia din Anglia au declarat ca situatia calmantelor nu este una alarmanta, iar jucatorii care folosesc aceste calmante peste limita normala sunt foarte putini.

Jucatori de la Liverpool, Werder Bremen sau City trag semnale de alarma

Problema medicamentelor a fost ridicata si de alti fosti jucatori cunoscuti. Daniel Agger, fostul fundas al Danemarcei si al lui Liverpool, retras in vara lui 2016, a declarat ca a folosit doza maxima de antiinflamatoare in saptamana de dinaintea meciurilor. "Corpul nu mai putea face fata, am luat prea multe calmante in cariera mea. Stiam ce fac si ca nu e bine, dar nu ma puteam opri. Nu castig nimic spunand asta dar sper ca alti sportivi sa reuseasca sa ia mai putine pastile", a spus Agger in presa din Danemarca.

Ivan Klasnici, fostul jucator de la Bolton, Werder Bremen si al nationalei Croatiei, a suferit un afectiune a rinichilor in 2007. Acesta a dat vina pe doctorii lui Werder, care i-au prescris antiinflamatoare desi nu avea nevoie de asa ceva. Medicii s-au aparat la acea vreme, spunand ca nu pastilele si genetica e de vina pentru problema sa. In cele din urma, croatul a ajuns sa faca transplant de rinichi!

Dominic Matteo, fostul jucator de la Liverpool, Leeds si al nationalei Scotiei, a declarat ca a mers si mai departe cu antiinflamatoarele si calmantele, facand injectii ani de zile in cariera sa, in care a bifat peste 350 de meciuri. "O faceam ca sa pot juca, altfel nu reuseam sa intru pe teren". Matteo a fost operat la coloana la 2 ani dupa ce s-a retras.