Fanii il cer in locul lui Wenger, Henry da raspunsul. Ce spune despre propunerea de a o antrena pe Arsenal

Cei de la Arsenal il vor antrenor pe cel care a facut istorie pe Highbury.

Thierry Henry, fostul jucator al lui Arsenal, in varsta de 39 de ani, a declarat ca mai are multe de invatat, in materie de antrenorat, pana cand va prelua carma echipei sale de suflet.

Spre dezamagirea fanilor, Thierry, care a jucat 8 ani la Arsenal, nu se simte inca pregatit pentru a-l inlocui pe actualul antrenor, Arsene Wenger. Desi isi doreste o cariera de antrenor, acesta a declarat pentru Canal + ca in prezent se afla in etapa de invatare.

"Nu sunt inca pregatit pentru acest lucru", a spus fostul international francez.

Henry a jucat timp de 8 ani pentru Arsenal, bifand 174 de goluri in 254 de meciuri. Pentru nationala Frantei, Henry a marcat de 51 de ori in 123 de prezente.