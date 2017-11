"Ei sunt cei 4 FANTASTICI!" Ce super jucatori vrea sa cumpere Barcelona pentru a-l pastra pe Messi  

Mesut Ozil, Philippe Coutinho, Nabil Fekir si Thomas Lemar sunt tintele Barcelonei pentru perioada de transferuri din iarna.

Potrivit celor de la The Sun, Messi nu este multumit de situatia echipei, iar viitorul sau este incert. Starul argentinian nu a semnat prelungirea contractului cu Barca si ar putea negocia cu orice club incepand de la 1 ianuarie. Situatia de la Barca este cea care il face pe Messi sa amane semnarea noului contract. Paco Alcacer si Andre Gomes nu s-au integrat in jocul catalanilor, iar Dembele nu a apucat sa confirme suma uriasa platita de Barca pentru el din cauza accidentarii grave suferite in startul sezonului.

Nu numai fanii Barcelonei sunt ingrijorati de viitorul lui Messi, ci si coechipierii argentinianului. Potrivit celor de la Sport de Catalonia, mijlocasul Ivan Rakitic a declarat : "Nu pot spune 100% daca el va ramane sau nu. Este decizia lui si trebuie sa o respectati. Totusi, noi suntem increzatori ca va ramane alaturi de noi".

Astfel, sefii clubului catalan vor pregati niste oferte pentru vedetele Mesut Ozil, Philippe Coutinho, Nabil Fekir si Thomas Lemar.

1. Philippe Coutinho

Coutinho este o tinta mai veche al Barcelonei si este asteptat in ianuarie sa vina pe Camp Nou. In acest sezon, mijlocasul brazilian are 3 goluri in 6 partide de campionat si 2 pase decisive.





2. Mesut Ozil

Starului german al celor de la Arsenal va intra in ultimele 6 luni de contract in iarna, Se pare ca acesta nu isi va prelungi contractul cu formatia lui Wenger si este o tinta atractiva pentru catalani. Mesut Ozil a venit la Arsenal in vara lui 2013 de la Real Madrid pe suma de 50 de milioane de euro.





3. Nabil Fekir

In varsta de 24 de ani, Nabil Fekir traverseaza o perioada excelenta la Olympique Lyon fiind golgheterul echipei cu 11 reusite. De asemena, acesta are 3 pase decisive si este considerat de ziarele din Franta ca viitorul star la nationalei Frantei.





4 . Thomas Lemar

Un alt jucator din campionatul Frantei, Thomas Lemar este si el o tinta pentru FC Barcelona. Acesta in vara i-a refuzat pe cei de la Arsenal in ultima zi de mercato si nu ar spune nu unei mutari pe Camp Nou.