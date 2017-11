EGAL PENTRU LUCESCU IN GRECIA! Un fost jucator de a lui Liverpool a egalat pe final

Echipa antrenata de Razvan Lucescu, PAOK Salonic a remizat duminica in campionatul Greciei.



Duminica la pranz, Paok Salonic a terminat la egalitate scor 2-2 partida cu Panionios intr-un meci din etapa cu numarul 12 a campionatului Greciei. Golul egalizator al echipei adverse a venit din partea unui fost jucator de la Liverpool. Samed Yesil a jucat pentru Liverpool in 2012.

Pentru PAOK au marcat Koulouris in minutul 41 si Matos la ultima faza, iar pentru Panionios au inscris Spiridonovic in minutul 48 si Yesil in minutul 86.

Echipa lui Razvan Lucescu este pe primul loc in Grecia, cu 22 de puncte la un singur punct de AEK Atena si 2 de Olympiacos.

Antrenorul roman a venit la Salonic in acest an dupa ce s-a despartit de Skoda Xanthi si are contract pana in 2019.