Efectul Guardiola: City lasa Nike pentru Puma, intr-un tranzactie care ii DUBLEAZA contractul! Ce club face cei mai multi bani din asta

Liderul din Premier League este foarte aproape sa faca un salt important in ceea ce priveste banii obtinuti din partea sponsorului tehnic.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Manchester City isi va schimba sponsorul tehnic incepand cu sezonul viitor, ceea ce va aduce un plus important in bugetul clubului.

Contractul cu Nike, de 22 de milioane de euro pe sezon, expira in vara, iar City are o oferta mai mult decat dubla din partea producatorului german Puma - 50 de milioane de lire pe an, adica 56,8 milioane de euro, anunta AS.

Schimbarea sponsorului micsoreaza diferenta dintre City si rivala din Manchester, United.

Echipa lui Mourinho primeste 85 de milioane de euro pe sezon din partea sponsorului Adidas.

United e pe locul 2 in topul banilor, dupa Barcelona, care incaseaza 110 milioane de euro pe an de la Nike.