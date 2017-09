Echipa romanilor din Anglia a gasit un sponsor care l-ar face invidios chiar si pe Gigi Becali :)

FC Romania, echipa formata aproape numai din romani care locuiesc si muncesc in Anglia, a anuntat ca are un nou sponsor. Clubul, care evolueaza in Liga a 9-a din Anglia, a reusit ceea ce tanjesc multe dintre cluburile din Liga 1, adica sa gaseasca un sponsor pe care sa il treaca pe tricouri, si a semnat un contract de sponsorizare cu Stana Dorului, o apreciata stana turistica din comuna Rasca, judetul Suceava, care ofera produse organice si ecologice, atat pentru piata interna, cat si pentru cea externa.



In alta ordine de idei, FC Romania a incheiat la egalitate, scor 2-2, meciul disputat in Cupa Angliei contra celor de la Hayes & Yeading FC. Rejucarea este programata astazi, de la ora 19.45, la Londra (21.45, ora Romaniei).



Acest joc are loc in cadrul turului doi de calificare. Daca trec de acest adevrsar, in turul trei, compatriotii nostri vor intalni pe Havant and Waterlooville F.C., echipa care activeaza in Liga a 6-a (Conferinta Sud), acolo unde ocupa locul 7, la doar doua puncte de locul 1. Clubul din orasul Havant, comitatul Hampshire, a fost infiintat in 1998, are un stadion cu o capacitate de 5.250 de locuri, jucatorii sunt alintati "Soimii", iar echipa este antrenata de Lee Bradbury, fostul atacant al lui Manchester City, Portsmouth si Crystal Palace.