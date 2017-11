"E un subiect sensibil pentru mine!" Keseru exclude varianta unui transfer la Steaua

Keseru exclude posibilitatea revenirii la Steaua.

Presa bulgara a anuntat ca internationalul roman ar putea reveni in Liga 1 in perioada de transferuri din iarna, insa Keseru afirma ca acest lucru nu este posibil.

"In momentul de fata nu e posibil. In primul rand trebuie sa imi clarific eu situatia la club, urmeaza sa am o discutie cu patronul echipei si mai departe vom vedea in ce sens o iau. Exista posibilitatea unei prelungiri de contract, sau sa inchei contractul in iunie, sau sa plec in iarna. Cu siguranta e un subiect sensibil pentru mine, dar repet, inca e prea devreme pentru a discuta de aspectul asta", a declarat Keseru pentru TelekomSport.

Contractul atacantului in varsta de 30 de ani cu bulgarii de la Ludogoret se incheie in vara viitoare.