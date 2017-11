Mourinho a inceput negocierile cu singurul jucator care i-a dat gol lui PSG in acest sezon de Liga  

Managerul lui Manchester United a inceput negocierile pentru vedeta celor de la Celtic, Moussa Dembele.



Francezul in varsta de 21 de ani, care a mai trecut pe la Fulham intre anii 2013-2016, a refuzat-o pe Chelsea in vara.

Sezonul trecut, Dembele a marcat de 32 de ori in 48 de meciuri si a mai fost monitorizat de Arsenal si de Chelsea.

Potrivit celor de la The Sun, fostul antrenor a lui Liverpool, Brendan Rogers a declarat despre tanarul francez : "Eu cred ca are un talent si niste calitati exceptionale. Vad o mare speranta in el si sper ca va ajunge unul dintre cei mai buni atacanti din lume".