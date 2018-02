De asta nu i-a mers bine la Real! Pe ce a pus mana un SUPERSTAR. Imagini senzationale cu femeia care i-a luat mintile

Pozele ei sexy le-au luat mintile barbatilor din toata lumea!

Aurah Ruiz, fosta iubita a lui Jese Rodriguez, are aproape 300 000 de fani pe Instagram. Pozele ei sexy n-au cum sa treaca neobservate pe retelele de socializare.

Fostul pusti-minune de la Real s-a despartit de Ruiz la sfarsitul lui ianuarie. Relatia dintre cei doi s-a deteriorat in ultimele luni, dupa ce Aurah a nascut prematur in luna iunie. Micutul Nyan e inca in spital, desi de la nasterea sa au trecut mai bine de 7 luni. "Ne-ai dezamagit in cel mai greu moment al vietii noastre", i-a reprosat super modelul lui Jese, aflat acum in lotul lui Stoke City.