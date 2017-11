Tensiune in vestiarul lui PSG: "Ma gandesc sa PLEC!" O noua problema dupa scandalul Neymar - Cavani

Dupa conflictul dintre Neymar si Cavani, tehnicianul Unai Emery se cofrunta cu o noua problema. De data asta in defensiva.





Tehnicianul parizienilor a optat pentru titularizarea lui Areola in locul goalkeeper-ului german Kevin Trapp pentru meciul cu Nantes.

Potrivit celor de SPORT.ES, decizia ibericului l-a nemultumit pe Trapp care spera ca va fi convocat de Joachim Low pentru Mondialul din 2018.

"In ceea ce priveste Cupa Mondiala, trebuie sa joc. Nu stiu daca voi fi titluar in Cupa Frantei, nu am discutat asta inca, daca voi juca o sa stiu", a spus Trapp.

Neamtul doreste sa prinda cat mai multe minute in poarta lui PSG. Daca situatia sa nu se va schimba pana la iarna, Trapp va incerca sa-si gaseasca o noua echipa la care sa joace.

Anul trecut, Trapp era preferatul lui Emery. Dupa mai multe greseli, portarul german a pierdut locul in primul 11 in fata lui Areola.