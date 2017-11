Drogba, anunt de ultima ora: "Vreti o stire bomba?" Fostul jucator al lui Chelsea i-a surprins pe jurnalisti

Legenda lui Chelsea, Didier Drogba, a anuntat ca se va retrage la finalul acestui sezon.



Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal! Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Olanda, marti, ora 21:00!

Acesta joaca in liga secunda a campionatului american, in MLS, din martie 2018, si are 10 goluri in 14 aparitii pentru Phoenix.

Intr-un interviu catre RMC Sport, Drogba a anuntat ca isi va incheia in curand cariera de fotbalist: "Vreti o stire bomba? Anul viitor cred ca va fi ultimul din cariera mea. La un moment dat trebuie sa te opresti. Am nevoie de timp si pentru alte proiecte."



Drogba a devenit primul jucator-proprietar de club, acesta cumparand formatia americana pentru care joaca, Phoenix Rising. Jucatorul ivorian vrea sa-i calce pe urmele lui David Beckham si sa lanseze o franciza in MLS.

De asemenea, el a jucat si in MLS pentru formatia Montreal Impact, in 2016.