Drama in fotbal: un jucator, ucis de hotii care au incercat sa-i fure masina. Ultima data evoluase in Ungaria

Un fotbalist ivorian, ucis de hotii care incercau sa-i fure masina.

Fotbalistul ivorian Georges Griffiths a fost impuscat mortal in timp ce hotii incercau sa-i fure matina, a anunaat presa locala din Coasta de Fildes, citata de L'Equipe.



Georges Griffiths, in varsta de 27 de ani, care a evoluat in sezonul trecut la Diosgyor, in Ungaria, a murit intr-un cartier din Cocody, Coasta de Fildes.



Griffiths, fost atacant under-23 al nationalei ivoriene, a mai jucat la Sirocco San Pedro si ASI Abengourou, dar si la Sparta Praga.